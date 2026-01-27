Ausblick: Meritage Homes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Meritage Homes wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,62 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,51 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,70 USD je Aktie, gegenüber 10,72 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 5,92 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 6,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at