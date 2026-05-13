Ausblick: Meritz Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Meritz Financial wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3505,01 KRW gegenüber 3353,00 KRW im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 67,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3.521,46 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1.127,33 Milliarden KRW aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15588,90 KRW, während im vorherigen Jahr noch 12903,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.395,88 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15.064,63 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at