Ausblick: Merlin Properties SOCIMI SA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Merlin Properties SOCIMI SA öffnet am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,150 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Merlin Properties SOCIMI SA ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,150 EUR in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 149,3 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 138,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,540 EUR im Vergleich zu 1,40 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 604,0 Millionen EUR, gegenüber 549,8 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at