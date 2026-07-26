Ausblick: Merlin Properties SOCIMI SA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Merlin Properties SOCIMI SA wird am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,760 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 18,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 150,9 Millionen EUR gegenüber 127,2 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,538 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 602,6 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 549,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at