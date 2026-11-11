Merlin Aktie
WKN DE: A42311 / ISIN: US5901061003
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Merlin stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Merlin präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Merlin im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,357 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,797 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,180 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merlin Inc Registered Shs
|
11.11.26
|Ausblick: Merlin stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Merlin stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Merlin legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Merlin mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Merlin präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Merlin Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Merlin Inc Registered Shs
|1,01
|6,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.