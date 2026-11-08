Mesa Laboratories Aktie
WKN: 923604 / ISIN: US59064R1095
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mesa Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mesa Laboratories wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,29 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 408,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,450 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 62,2 Millionen USD gegenüber 60,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,19 USD, gegenüber 1,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 254,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 249,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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