WKN: 923604 / ISIN: US59064R1095

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mesa Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mesa Laboratories wird am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 63,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mesa Laboratories einen Umsatz von 62,8 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,34 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,360 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 248,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 241,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

