Ausblick: Mesa Laboratories stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mesa Laboratories wird am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Mesa Laboratories im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 65,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,96 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,07 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,360 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 250,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 241,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at