Ausblick: Meta Financial Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Meta Financial Group stellt am 22.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,38 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Meta Financial Group noch 1,23 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 185,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Meta Financial Group einen Umsatz von 169,3 Millionen USD eingefahren.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 848,8 Millionen USD, gegenüber 836,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at