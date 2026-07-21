Meta Financial Group Aktie
WKN: A0DQFX / ISIN: US59100U1088
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Meta Financial Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Meta Financial Group präsentiert in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
3 Analysten schätzen, dass Meta Financial Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 191,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Meta Financial Group einen Umsatz von 197,0 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,76 USD je Aktie, gegenüber 7,87 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 826,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 836,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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