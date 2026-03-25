Metalla Royalty and Streaming Aktie
WKN DE: A2PW66 / ISIN: CA59124U6051
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Metalla Royalty and Streaming legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Metalla Royalty and Streaming wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,010 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 CAD erwirtschaftet worden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 65,77 Prozent auf 4,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,008 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,080 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 17,0 Millionen CAD, gegenüber 8,1 Millionen CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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|Erste Schätzungen: Metalla Royalty and Streaming öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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