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WKN DE: A4269W / ISIN: CA59140H1091

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Metatek-Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Metatek-Group präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,112 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Metatek-Group ein EPS von -0,040 CAD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,1 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 35,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,089 CAD je Aktie, gegenüber -0,450 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 43,3 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 33,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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