METAWATER Aktie
WKN DE: A12GHB / ISIN: JP3921260000
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: METAWATER legt Quartalsergebnis vor
METAWATER präsentiert am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 159,75 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte METAWATER noch 179,60 JPY je Aktie eingenommen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 88,92 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 205,24 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 157,06 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 202,86 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 179,09 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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