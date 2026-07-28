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METAWATER Aktie

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WKN DE: A12GHB / ISIN: JP3921260000

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: METAWATER veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

METAWATER präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -22,354 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -22,990 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll METAWATER in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 38,58 Milliarden JPY im Vergleich zu 33,05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 238,17 JPY je Aktie, gegenüber 209,30 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 241,97 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 209,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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