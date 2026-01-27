Ausblick: METAWATER zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

METAWATER präsentiert in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 33,66 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,58 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll METAWATER 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 45,37 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte METAWATER 39,26 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 194,53 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 157,06 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 193,87 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 179,09 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at