MetaX Integrated Circuits Aktie
ISIN: CNE100007D90
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: MetaX Integrated Circuits mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MetaX Integrated Circuits lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,273 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 52,93 Prozent erhöht. Damals waren -0,580 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MetaX Integrated Circuits in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 586,4 Millionen CNY im Vergleich zu 320,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,043 CNY je Aktie, gegenüber -1,970 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,73 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,64 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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