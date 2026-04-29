MetaX Integrated Circuits Aktie

MetaX Integrated Circuits für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: CNE100007D90

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 07:01:06

Ausblick: MetaX Integrated Circuits mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MetaX Integrated Circuits lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,273 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 52,93 Prozent erhöht. Damals waren -0,580 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MetaX Integrated Circuits in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 83,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 586,4 Millionen CNY im Vergleich zu 320,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,043 CNY je Aktie, gegenüber -1,970 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,73 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,64 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MetaX Integrated Circuits

mehr Nachrichten

Analysen zu MetaX Integrated Circuits

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MetaX Integrated Circuits 713,36 -1,47%