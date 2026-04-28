Ausblick: Methanex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Methanex veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,527 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,37 CAD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,29 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Methanex für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,34 Milliarden CAD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,64 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,54 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,43 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 5,02 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at