Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
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23.06.2026 07:01:06
Ausblick: Methode Electronics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Methode Electronics äußert sich am 24.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Methode Electronics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,195 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 238,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 257,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,210 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,770 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 959,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,05 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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