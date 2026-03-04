Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: Methode Electronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Methode Electronics lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Methode Electronics die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,300 USD. Das entspräche einem Gewinn von 26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,410 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Methode Electronics nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 219,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 239,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,960 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,770 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 950,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
