Ausblick: Methode Electronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Methode Electronics lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Methode Electronics die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,300 USD. Das entspräche einem Gewinn von 26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,410 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Methode Electronics nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 219,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 239,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,960 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,770 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 950,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at