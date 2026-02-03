MetLife Aktie
WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: MetLife informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
MetLife wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass MetLife im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,78 USD je Aktie gewesen.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 45,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 18,67 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,22 Milliarden USD aus.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,68 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,94 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 83,64 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 70,99 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MetLife Inc.
|
07:01
|Ausblick: MetLife informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.01.26
|S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: MetLife vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MetLife von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.01.26
|S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.12.25
|S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MetLife von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)