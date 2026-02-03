Ausblick: MetLife informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MetLife wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass MetLife im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,78 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 45,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 18,67 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,22 Milliarden USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,68 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,94 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 83,64 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 70,99 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at