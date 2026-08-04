Ausblick: MetLife informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MetLife wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten schätzen, dass MetLife für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll MetLife nach den Prognosen von 7 Analysten 19,67 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,34 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,85 USD, gegenüber 4,71 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 80,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 77,08 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at