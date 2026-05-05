Ausblick: MetLife stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MetLife wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MetLife noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19,49 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 18,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,80 USD, gegenüber 4,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 79,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 77,08 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at