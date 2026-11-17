Metro gibt am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Metro im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,970 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,01 CAD je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,16 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,11 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,53 CAD je Aktie, gegenüber 4,65 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 22,52 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 22,01 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net