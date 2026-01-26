Metro Aktie

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Metro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Metro wird am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,17 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,28 Milliarden CAD gegenüber 5,12 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,24 CAD, gegenüber 4,65 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 22,72 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,01 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

