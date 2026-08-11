Metro Aktie
WKN: 883704 / ISIN: CA59162N1096
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Metro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Metro wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,24 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Metro 1,48 CAD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,90 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,87 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,67 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,65 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 22,54 Milliarden CAD, gegenüber 22,01 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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