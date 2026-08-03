Ausblick: Metropolis Healthcare gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Metropolis Healthcare wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,68 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Metropolis Healthcare ein EPS von 2,17 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 15,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,46 Milliarden INR gegenüber 3,86 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 13,66 INR je Aktie, gegenüber 9,19 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 18,95 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 16,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at