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WKN DE: A2PKTR / ISIN: INE112L01020

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Metropolis Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Metropolis Healthcare lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Metropolis Healthcare im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,42 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 23,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,26 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,32 INR je Aktie, gegenüber 7,07 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 16,50 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 13,31 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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