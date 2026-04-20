Ausblick: Metropolitan Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Metropolitan Bank stellt am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD gegenüber 1,45 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Metropolitan Bank in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 87,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 122,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,62 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 375,5 Millionen USD, gegenüber 527,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at