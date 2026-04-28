Metsa Board a Aktie
WKN: 906688 / ISIN: FI0009000640
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Metsa Board A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Metsa Board A präsentiert am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,043 EUR. Dies würde einen Verlust von 115,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Metsa Board A -0,020 EUR je Aktie vermeldete.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 480,8 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 421,4 Millionen EUR aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,044 EUR, gegenüber -0,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,71 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,78 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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