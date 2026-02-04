Ausblick: Metsa Board B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Metsa Board B stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,108 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Metsa Board B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 420,2 Millionen EUR im Vergleich zu 446,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,245 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,070 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,80 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,94 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at