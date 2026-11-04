Ausblick: Mettler-Toledo International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mettler-Toledo International wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 12,13 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mettler-Toledo International ein EPS von 10,57 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent auf 1,07 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 47,35 USD je Aktie, gegenüber 42,05 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,24 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net