Ausblick: Mettler-Toledo International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mettler-Toledo International äußert sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 12,80 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mettler-Toledo International ein EPS von 11,96 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mettler-Toledo International in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 42,19 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 40,48 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,00 Milliarden USD, gegenüber 3,87 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at