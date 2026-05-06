Ausblick: Mettler-Toledo International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mettler-Toledo International präsentiert am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 8,71 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mettler-Toledo International ein EPS von 7,81 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 943,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 883,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 46,50 USD, gegenüber 42,05 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 4,23 Milliarden USD im Vergleich zu 4,03 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at