Ausblick: Mettler-Toledo International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mettler-Toledo International wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 10,80 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 9,76 USD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 983,2 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,03 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 46,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 42,05 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,23 Milliarden USD, gegenüber 4,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at