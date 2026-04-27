Mexichem SAB de CV Registered Shs Aktie

Mexichem SAB de CV Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRMA / ISIN: MX01OR010004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Mexichem SAB de CV Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mexichem SAB de CV Registered wird am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mexichem SAB de CV Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,008 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,610 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,84 Milliarden USD, was einem Umsatz von 36,96 Milliarden MXN im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,013 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,610 MXN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 8,16 Milliarden USD, gegenüber 146,29 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mexichem SAB de CV Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Mexichem SAB de CV Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mexichem SAB de CV Registered Shs 0,99 -3,43% Mexichem SAB de CV Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX eröffnet stabil -- DAX startet freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in die Sitzung. Der deutsche Leitindex eröffnet währenddessen mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen