Ausblick: Mexichem SAB de CV Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mexichem SAB de CV Registered wird am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mexichem SAB de CV Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,008 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,610 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,84 Milliarden USD, was einem Umsatz von 36,96 Milliarden MXN im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,013 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,610 MXN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 8,16 Milliarden USD, gegenüber 146,29 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at