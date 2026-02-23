Mexichem SAB de CV Registered Shs Aktie
Ausblick: Mexichem SAB de CV Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mexichem SAB de CV Registered wird am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,006 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,600 MXN je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,85 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 35,77 Milliarden MXN erzielt wurde.
13 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,102 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,47 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,72 Milliarden USD, gegenüber 137,59 Milliarden MXN im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
