Mexichem SAB de CV Registered Shs Aktie

Mexichem SAB de CV Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRMA / ISIN: MX01OR010004

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Mexichem SAB de CV Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mexichem SAB de CV Registered gibt am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,032 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,370 MXN je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,35 Milliarden USD, was einem Umsatz von 38,41 Milliarden MXN im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,041 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,610 MXN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 8,49 Milliarden USD, gegenüber 146,29 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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