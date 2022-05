Ausblick: MFA Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MFA Financial äußert sich am 04.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,386 USD gegenüber 0,680 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 150,63 Prozent auf 79,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MFA Financial noch 31,8 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 336,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 241,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at