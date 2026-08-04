Ausblick: MFA Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MFA Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,263 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 67,1 Millionen USD – ein Minus von 60,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MFA Financial 170,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 273,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 715,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at