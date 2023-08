Ausblick: MFA Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MFA Financial äußert sich am 03.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,384 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MFA Financial ein EPS von -1,060 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,70 USD, gegenüber -2,570 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 233,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 223,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at