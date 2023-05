Ausblick: MFA Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MFA Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,313 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MFA Financial noch -0,860 USD je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 63,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MFA Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 62,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber -2,570 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 260,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 223,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at