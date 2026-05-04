Ausblick: MFA Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MFA Financial wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass MFA Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,311 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,310 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll MFA Financial nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 68,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 55,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,37 USD, gegenüber 1,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 294,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 715,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at