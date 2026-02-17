MFA Financial Aktie
WKN DE: A3DH8P / ISIN: US55272X6076
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: MFA Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MFA Financial gibt am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,268 USD aus. Im letzten Jahr hatte MFA Financial einen Verlust von -0,020 USD je Aktie eingefahren.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 72,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 256,2 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 70,6 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,820 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 295,0 Millionen USD, gegenüber 846,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu MFA Financial Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|MFA Financial Inc Registered Shs
|8,31
|0,53%
