MGIC Investment Aktie
WKN: 882538 / ISIN: US5528481030
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: MGIC Investment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MGIC Investment veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,809 USD gegenüber 0,830 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 298,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 304,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,25 USD, gegenüber 3,14 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,19 Milliarden USD im Vergleich zu 1,21 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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