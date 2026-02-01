MGIC Investment Aktie
WKN: 882538 / ISIN: US5528481030
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: MGIC Investment legt Quartalsergebnis vor
MGIC Investment lädt am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,753 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MGIC Investment ein EPS von 0,720 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 308,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 301,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD, gegenüber 2,89 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
