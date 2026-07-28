Ausblick: MGIC Investment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MGIC Investment wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,763 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MGIC Investment 0,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 297,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 304,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,05 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,14 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,19 Milliarden USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at