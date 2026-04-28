MGIC Investment Aktie
WKN: 882538 / ISIN: US5528481030
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: MGIC Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
MGIC Investment lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,744 USD gegenüber 0,750 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MGIC Investment in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 303,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 306,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,08 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,23 Milliarden USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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