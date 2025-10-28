Ausblick: MGIC Investment zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MGIC Investment präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,737 USD. Dies würde einer Verringerung von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MGIC Investment 0,770 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 308,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 306,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD, gegenüber 2,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at