Ausblick: MGM Resorts International legt Quartalsergebnis vor

MGM Resorts International präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,377 USD je Aktie gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MGM Resorts International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,24 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,29 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,40 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,34 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 17,24 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at