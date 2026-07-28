Ausblick: MGM Resorts International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MGM Resorts International wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,562 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MGM Resorts International 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

MGM Resorts International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,42 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,760 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,65 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at